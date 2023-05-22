Уфимка получила счет за электричество на сумму 4 млрд рублей
10:38, 22 май 2023
Жительнице Уфы выставили счет на 4 млрд рублей за электричество. К тому же, потребовали заплатить эту сумму всего за пять дней. Об этом сообщил телеграмм-канал Мэш Батащ.
Светлана Михайлова, проживающая в Искино, регулярно оплачивает коммунальные услуги. Однако последний счет ее просто шокировал - такую огромную сумму могла задолжать разве что вся Уфа вместе взятая. Ей дали меньше недели на погашение долга, пригрозив судебным разбирательством.
Позже выяснилось, что это была ошибка, связанная с техническим сбоем. Несмотря на это, Светлана намерена наказать виновных и обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.
Фото: Mash Batach
Читайте также
Общество в Башкирии / Человек и закон в Башкирии
В Башкирии ЭСКБ подала в суд на должников по электроэнергии
Экономика в Башкирии
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
Происшествия в Башкирии
В Уфе руководство ГУП РБ «УАЗ» обвиняют в превышении полномочий и материальный ущерб
Экономика в Башкирии
В Башкирии на улучшение условий жизни в селах направят 1 млрд рублей