Уфимка получила счет за электричество на сумму 4 млрд рублей

10:38, 22 май 2023

Жительнице Уфы выставили счет на 4 млрд рублей за электричество. К тому же, потребовали заплатить эту сумму всего за пять дней. Об этом сообщил телеграмм-канал Мэш Батащ.



Светлана Михайлова, проживающая в Искино, регулярно оплачивает коммунальные услуги. Однако последний счет ее просто шокировал - такую огромную сумму могла задолжать разве что вся Уфа вместе взятая. Ей дали меньше недели на погашение долга, пригрозив судебным разбирательством.



Позже выяснилось, что это была ошибка, связанная с техническим сбоем. Несмотря на это, Светлана намерена наказать виновных и обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.



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Фото: Mash Batach