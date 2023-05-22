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Уфимка получила счет за электричество на сумму 4 млрд рублей

Уфимка получила счет за электричество на сумму 4 млрд рублей

10:38, 22 май 2023

Жительнице Уфы выставили счет на 4 млрд рублей за электричество. К тому же, потребовали заплатить эту сумму всего за пять дней. Об этом сообщил телеграмм-канал Мэш Батащ.

Светлана Михайлова, проживающая в Искино, регулярно оплачивает коммунальные услуги. Однако последний счет ее просто шокировал - такую огромную сумму могла задолжать разве что вся Уфа вместе взятая. Ей дали меньше недели на погашение долга, пригрозив судебным разбирательством.

Позже выяснилось, что это была ошибка, связанная с техническим сбоем. Несмотря на это, Светлана намерена наказать виновных и обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

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Фото: Mash Batach
Теги: Уфа
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