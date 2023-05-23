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В ходе спецоперации погиб 35-летний уроженец Башкирии Динар Набиуллин

В ходе спецоперации погиб 35-летний уроженец Башкирии Динар Набиуллин

10:33, 23 май 2023

Уроженец Бураевского района Башкирии Динар Набиуллин погиб в ходе СВО. Эту информацию подтвердил руководитель района Рушан Гараев через социальные сети. Он сообщил, что Динара мобилизовали осенью 2022 года.



«Динар родился в деревне Арняшево. В 2004 году он окончил основную школу в деревне Николаевка. Был любознательным и добросовестным учеником, активно участвовал в общественной жизни школы и занимался спортом. Был отзывчивым и добрым молодым человеком.


После окончания школы поступил в бураевское СПТУ №154 и получил профессию тракториста. В 2007 году его призвали на срочную военную службу в Вооруженные силы. Демобилизовавшись, переехал в город Сургут, где устроился в ООО "Сургутмебель" водителем погрузчика. Женился, есть шестилетний сын», - рассказал Гараев.

Церемония прощания с бойцом состоится перед памятником участникам Великой Отечественной войны в деревне Арняшево в 11:00.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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