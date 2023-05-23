В Башкирии похоронили участника СВО Алмаза Нафикова

12:19, 23 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Илишевского района республики Алмазом Нафиковым, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Его призвали по мобилизации осенью прошлого года.







Как сообщил руководитель местного муниципалитета Ильдар Мустафин, Алмаз окончил Игметовскую среднюю школу, получил профессию тракториста и водителя. Трагическая гибель произошла 13 мая 2023 года.

«С детства он был доброжелательным и всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Когда началась частичная мобилизация, он без колебаний принял решение вступить в ряды бойцов, чтобы отстоять нашу Родину от нацистов», — отметил чиновник.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети

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