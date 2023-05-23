В Башкирии 24 мая воздух прогреется до +29 градусов

23:25, 23 май 2023

Погода в Башкортостане в среду, 24 мая, будет характеризоваться повышенной температурой до +29 градусов.



Как сообщили специалисты республиканского Гидрометцентра, в регионе будет солнечная погода, временами слабая облачность, без осадков. Подует ветер юго-восточных направлений: ночью он будет слабым, а днем - умеренным, возможны порывы до 14 м/с.







В ночное время термометры покажут значения +9…+14 градусов (по востоку ожидается похолодание до +3 градусов). В течение дня солнце прогреет воздух до +24…+29 градусов. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в связи с высокой температурой сохранится повышенная опасность возникновения пожаров в северо-западных районах Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный