В Башкирии 24 мая воздух прогреется до +29 градусов
23:25, 23 май 2023
Погода в Башкортостане в среду, 24 мая, будет характеризоваться повышенной температурой до +29 градусов.
Как сообщили специалисты республиканского Гидрометцентра, в регионе будет солнечная погода, временами слабая облачность, без осадков. Подует ветер юго-восточных направлений: ночью он будет слабым, а днем - умеренным, возможны порывы до 14 м/с.
В ночное время термометры покажут значения +9…+14 градусов (по востоку ожидается похолодание до +3 градусов). В течение дня солнце прогреет воздух до +24…+29 градусов. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в связи с высокой температурой сохранится повышенная опасность возникновения пожаров в северо-западных районах Башкирии.
Автор: Семен Подгорный
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