В Башкирии попрощались с погибшим в спецоперации Дмитрием Черенцовым

15:44, 24 май 2023

В Башкирии состоялась церемония прощания с Дмитрием Черенцовым, погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. По просьбе супруги похороны прошли в городе Уфе. Об этом в соцсетях поделился руководитель Аскинского района республики Динис Юсупов.







Младший сержант учился вначале в средней школе номер 2 в населенном пункте Аскино, затем в образовательном учреждении с. Кубиязы. В профессиональном училище №96 получил специальность тракториста-машиниста.



Чиновник в своем посте отметил, что бойца запомнят светлым, отзывчивым и добрым парнем, всегда стремившимся выполнить на совесть доверенное дело.





31-летний боец погиб во время разведывательной операции. У него остались жена и два ребенка. За время службы был удостоен двумя наградами: медалью Суворова и орденом Мужества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети