В Башкирии простились с Дмитрием Токаревым, погибшим в спецоперации

22:34, 25 май 2023

В Башкирии состоялась церемония прощания с уроженцем Дуванского района республики Дмитрием Токаревым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель местного муниципалитета Фаиль Мухамадеев.







– Наш Дмитрий достойно выполнил свой воинский долг, отважно защищал интересы Отечества, интересы страны, и прежде всего, интересы своего народа. А народ не забывает своих героев. Добрая память о нем будет жить вечно. Мы обязательно увековечим память нашего воина в Дуванском районе! – написал чиновник.





Погибшего военнослужащего ждали дома родители и жена. На похороны героя пришли не только его близкие, но и многие односельчане.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Дуванском районе состоялись похороны бойца ЧВК «Вагнер».

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Фото: соцсети