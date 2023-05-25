В Башкирии 26 мая прогнозируется жара до +30 градусов
23:15, 25 май 2023
Погода в Башкортостане в пятницу, 26 мая, будет характеризоваться тридцатиградусной жарой. Прогноз был предоставлен метеорологами республиканского Гидрометцентра.
Согласно данным ведомства, в регионе по-прежнему будет без осадков.
В ночное время температура воздуха составит +10 …+15°C, в восточной части региона будет довольно прохладно – около +5°C. В течение дня температура воздуха превысит отметку +26…+31°C.
Ветер будет дуть с юго-востока и юга, ночью - слабый, в дневные часы – умеренный.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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