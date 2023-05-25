В Башкирии 26 мая прогнозируется жара до +30 градусов

23:15, 25 май 2023

Погода в Башкортостане в пятницу, 26 мая, будет характеризоваться тридцатиградусной жарой. Прогноз был предоставлен метеорологами республиканского Гидрометцентра.



Согласно данным ведомства, в регионе по-прежнему будет без осадков.



В ночное время температура воздуха составит +10 …+15°C, в восточной части региона будет довольно прохладно – около +5°C. В течение дня температура воздуха превысит отметку +26…+31°C.



Ветер будет дуть с юго-востока и юга, ночью - слабый, в дневные часы – умеренный.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik