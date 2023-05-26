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В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильгизом Валитовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильгизом Валитовым

14:26, 26 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Аургазинского района республики Ильгиза Валитова, который погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил руководитель местного муниципалитета Арслан Шагаретдинов.

Житель населенного пункта Абдрахманово был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.



"Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким", - написал чиновник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аургазинском районе Башкортостана накануне прошла церемония прощания с Александром Спиридоновым, жителем населенного пункта Таштамак, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Аургазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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