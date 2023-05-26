В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильгизом Валитовым
14:26, 26 май 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца Аургазинского района республики Ильгиза Валитова, который погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил руководитель местного муниципалитета Арслан Шагаретдинов.
Житель населенного пункта Абдрахманово был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года.
"Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким", - написал чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Аургазинском районе Башкортостана накануне прошла церемония прощания с Александром Спиридоновым, жителем населенного пункта Таштамак, который погиб в зоне проведения СВО на Украине.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Александром Спиридоновым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим мобилизованным Айдаром Хуснутдиновым
Происшествия в Башкирии
В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Динар Ибрагимов
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вильданом Хасановым