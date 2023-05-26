В Уфе пенсионерка зарезала сына с ДЦП и попыталась свести счеты с жизнью (ВИДЕО)

15:20, 26 май 2023

В Уфе произошла ужасная трагедия. Горожанка взяла нож и напала на своего больного ребенка, а потом предприняла попытку покончить с собой.





По информации телеграм-канала Мэш Батащ, 64-летняя жительница Уфы ухаживала за своим сыном, страдающим ДЦП. В ночь на 26 мая женщина, не выдержав, выхватила нож и нанесла несколько ударов парню в шею. Поняв, что она совершила непоправимое, приняла большое количество таблеток.



Медики, вызванные на место происшествия, констатировали смерть инвалида. Женщину удалось спасти, однако в настоящее время она находится в коматозном состоянии. Рядом с ней была обнаружена записка, в которой она рассказала, что устала так жить.

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Автор: Семен Подгорный