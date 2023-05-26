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В Башкирии в выходные прогнозируется жара до +31 градуса

В Башкирии в выходные прогнозируется жара до +31 градуса

23:18, 26 май 2023

Погода в Башкортостане в выходные дни будет не менее знойной, чем в будние дни. Специалисты республиканского Гидрометцентра снова обещают аномально высокие температуры.



В субботу, 27 мая, так же будет жарко — от +26 до +31 градуса, в ночные часы потеплеет до +12... +17 градусов. Южный слабый ветер принесет знойный день.

Воскресным днем, 28 мая, метеорологи прогнозируют осадки и грозы, хотя дожди будут незначительными и выпадут лишь местами. Жара не спадет, усилится южный ветер. В ночное время столбики термометров укажут температуру от +12 до +17 градусов, по северу и в горных районах ожидается до +7 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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