В Башкирии в выходные прогнозируется жара до +31 градуса
23:18, 26 май 2023
Погода в Башкортостане в выходные дни будет не менее знойной, чем в будние дни. Специалисты республиканского Гидрометцентра снова обещают аномально высокие температуры.
В субботу, 27 мая, так же будет жарко — от +26 до +31 градуса, в ночные часы потеплеет до +12... +17 градусов. Южный слабый ветер принесет знойный день.
Воскресным днем, 28 мая, метеорологи прогнозируют осадки и грозы, хотя дожди будут незначительными и выпадут лишь местами. Жара не спадет, усилится южный ветер. В ночное время столбики термометров укажут температуру от +12 до +17 градусов, по северу и в горных районах ожидается до +7 градусов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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