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В Башкирии жители пожаловались на нашествие гусениц

В Башкирии жители пожаловались на нашествие гусениц

11:56, 27 май 2023

Жители города Кумертау выразили свое недовольство из-за нашествия гусениц. Одна из горожанок оставила обращение, опубликовав его на странице главы Башкирии Радия Хабирова в социальных сетях, выразив свое беспокойство. Девушка разместила видео, на котором видно, как личинки, в прямом смысле слова, облепили один из жилых домов.



– Прошу решить проблему с гусеницами в нашем городе Кумертау. Невозможно даже зайти домой. Мы живем рядом с лесом, на улице Зеленая. Они покрыли все, падают на головы и одежду, уже начали проникать на веранды. Это невыносимо, — написала Диана Мустафина.


На жалобу жительницы отреагировала представитель городской администрации Инесса Мячина, написав, что проработает данный вопрос с коллегами. По ее словам, специалисты ЖКХ занимались обработкой молодой поросли в местных парках и скверах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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