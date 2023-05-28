В Башкирии на смену жаре придут дожди с грозами
00:05, 28 май 2023
Согласно прогнозу Башгидрометцентра в воскресенье, 27 мая, в Башкирии ожидается знойная погода. По информации метеорологов, воздух прогреется до +32 градусов.
В конце выходных осадков в республике не прогнозируется. Умеренный ветер подует с юго-востока, в ряде районов – порывы до сильного. Средняя температура составит от +27 до +32 градусов.
29 мая, в понедельник, также ожидается жаркая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов, а ночью опустится до +14…+19 градусов. В некоторых районах возможны дожди с грозами. Умеренный ветер будет дуть с юго-востока и юга, днем местами возможны порывы до сильного.
Автор: Семен Подгорный
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