Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил песню погибшей племяннице Диане Сафаровой

19:21, 28 май 2023

Певец из Башкирии Анвар Нургалиев посвятил своей недавно погибшей в ДТП племяннице песню. Об этом артист сообщил в соцсетях.







Песню называется «Гомерлер бер генэ», что с татарского переводится как «жизнь только одна». По признанию Анвара Нургалиева, именно его племянница Диана сделала эту песню хитом. Композицию артист исполнил на одном из недавних концертов — зрители во время исполнения встали со своих мест.





Напомним, о смерти Дианы Сафаровой стало известно 9 мая — она погибла в результате ДТП, часть ее машины превратилась в груду металла. В ГИБДД нашли вероятного виновника аварии, возбуждено уголовное дело. Анвар Нургалиев в сердцах пожелал виновному в смерти племянницы гореть в аду. Известно, что у Дианы остались трое детей, которых она воспитывала одна.

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Фото: соцсети