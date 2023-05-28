В зоне СВО после возвращения из короткого отпуска погиб боец из Башкирии
19:35, 28 май 2023
В Башкирии простятся с уроженцем Бураевского района республики Русланом Яровым, который погиб в зоне спецоперации после возвращения из краткосрочного отпуска. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал руководитель местного муниципалитета Рушан Гараев. С военнослужащим простятся в понедельник, 29 мая, в 10 часов утра.
Уроженцу Бураево на момент гибели было 35 лет. Окончив сельскую школу №1, поступил в Бирскую социально-педагогическую академию. С 2007 проходил срочную военную службу в ВМФ. Демобилизовавшись, устроился сотрудником компании "Снэма Сервис".
В сентябре прошлого года Руслана призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Дома у него остались супруга и двое детей.
"Руслан Наварисович Яров был и всегда останется настоящим воином, гордостью Бураевского района. Память о нем никогда не угаснет в сердцах близких, родных и товарищей, а его подвиг никогда не будет забыт!" - написал чиновник.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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