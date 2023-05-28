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В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Салаватом Тагировым

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Салаватом Тагировым

22:24, 28 май 2023

В Башкирии простились с уроженцем Салаватского района республики Салаватом Тагировым, погибшим в зоне СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях опубликовал глава местной администрации Марс Кашапов.



Траурная церемония в населенном пункте Аркаулово состоялись в прошедшую пятницу, 26 мая. Попрощаться с земляком перед сельской мечетью собрались местные жители, ветераны боевых действий, школьники и их учителя.

"Наш соотечественник Салават Тагиров героически погиб, выполняя свой воинский долг, мужественно защищая будущее России и интересы Отечества. От лица всех жителей Салаватского района выражаю искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Вечная память и вечная слава герою!», - написал чиновник.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
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