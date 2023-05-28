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В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами

В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами

23:51, 28 май 2023

В конце мая 2023 года в Башкортостане прогнозируется жаркая погода, местами возможны осадки и грозы.

В понедельник днем, 29 мая, ожидаются небольшие дожди с грозами. Подует умеренный ветер южных направлений, во время грозы - порывы до сильного. В ночное время термометры покажут значения от +14 до +19 градусов по Цельсию, в северных и горных районах Башкирии - +7…+12 градусов. В течение дня температура воздуха повысится до +27…+32 градусов.



Во вторник, 30 мая, значительных осадков не ожидается. Ветер будет умеренным южным, днем возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, в северных и горных районах - до +9 градусов. В течение дня потеплеет до +25…+30 градусов по Цельсию.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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