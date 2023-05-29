В Башкирии простились с Владиславом Якушкиным, погибшим в СВО

11:37, 29 май 2023

В Башкирии простились с уроженцем Ишимбая Владиславом Якушкиным погибшим в зоне проведения специальной военной операции. О церемонии прощания рассказал руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов.



До начала спецоперации военнослужащий жил в Муравленко (ЯНАО). В СВО принимал участие в составе частной военной компании «Вагнер». Погиб 26 марта.







"Похоронили бойца в Скворчихе, рядом с его отцом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...", - написал чиновник.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети