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В Башкирии простились с Владиславом Якушкиным, погибшим в СВО

В Башкирии простились с Владиславом Якушкиным, погибшим в СВО

11:37, 29 май 2023

В Башкирии простились с уроженцем Ишимбая Владиславом Якушкиным погибшим в зоне проведения специальной военной операции. О церемонии прощания рассказал руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов.

До начала спецоперации военнослужащий жил в Муравленко (ЯНАО). В СВО принимал участие в составе частной военной компании «Вагнер». Погиб 26 марта.



"Похоронили бойца в Скворчихе, рядом с его отцом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...", - написал чиновник.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Ишимбайского района Башкортостана Александр Лысенков погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбай Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
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