Жителей Башкирии в июне 2023 года ждут дополнительные выходные
14:26, 29 май 2023
В Минтруда Башкирии напомнили о том, что в июне жители республики могут рассчитывать на дополнительные праздничные выходные.
Согласно ТК РФ в понедельник, 12 июня, празднуется День России, который будет нерабочим. Кроме того, в среду, 28 июня, постановлением правительства РБ, объявлен нерабочим праздничным днем в связи с Курбан-байрамом. Следовательно, продолжительность рабочего дня во вторник, 27 июня, будет сокращена на 1 час.
"Исходя из этого, выходными днями в республике в связи с праздничными днями будут 10-12 и 28 июня 2023 года", - сообщили в министерстве труда республики.
Автор: Семен Подгорный
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