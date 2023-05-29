Жителей Башкирии в июне 2023 года ждут дополнительные выходные

14:26, 29 май 2023

В Минтруда Башкирии напомнили о том, что в июне жители республики могут рассчитывать на дополнительные праздничные выходные.



Согласно ТК РФ в понедельник, 12 июня, празднуется День России, который будет нерабочим. Кроме того, в среду, 28 июня, постановлением правительства РБ, объявлен нерабочим праздничным днем в связи с Курбан-байрамом. Следовательно, продолжительность рабочего дня во вторник, 27 июня, будет сокращена на 1 час.



"Исходя из этого, выходными днями в республике в связи с праздничными днями будут 10-12 и 28 июня 2023 года", - сообщили в министерстве труда республики.

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Автор: Семен Подгорный