В Башкирии прогнозируются грозы и чрезвычайная пожароопасность
00:17, 30 май 2023
В Башкирии Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с предупреждением о наступлении неблагоприятных погодных явлений. В частности, во вторник, 30 мая, в некоторых районах республики будет преобладать жаркая погода, местами ожидаются грозы.
В ближайшие 24 часа прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. В ночное время по северу РБ возможны небольшие осадки с грозами. Скорость южного, юго-восточного ветра будет достигать 5-10 м/с, с порывами во время грозы.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, местами от +7 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут значения от +27 до +32 градусов. На автомобильных дорогах видимость не ухудшится.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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