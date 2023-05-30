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В Башкирии прогнозируются грозы и чрезвычайная пожароопасность

В Башкирии прогнозируются грозы и чрезвычайная пожароопасность

00:17, 30 май 2023

В Башкирии Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с предупреждением о наступлении неблагоприятных погодных явлений. В частности, во вторник, 30 мая, в некоторых районах республики будет преобладать жаркая погода, местами ожидаются грозы.



В ближайшие 24 часа прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. В ночное время по северу РБ возможны небольшие осадки с грозами. Скорость южного, юго-восточного ветра будет достигать 5-10 м/с, с порывами во время грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, местами от +7 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут значения от +27 до +32 градусов. На автомобильных дорогах видимость не ухудшится.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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