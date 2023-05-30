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На СВО погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Владислав Калинин

На СВО погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Владислав Калинин

09:59, 30 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Инзера Белорецкого района республики Владислава Калинина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта. Военнослужащий был в составе ЧВК «Вагнер» и погиб в возрасте 25 лет.



«Владислав родился в Инзере, окончил местную школу №1, отслужил в армии и вскоре решил посвятить себя военной карьере, заключив контракт с Министерством обороны. Владислав является ветераном боевых действий и удостоен медалей за боевые заслуги. В своем юном возрасте он побывал в командировках в нескольких горячих точках: Таджикистане, Афганистане, Сирии.


Выражаю соболезнования семье погибшего. Мы будем поддерживать и помогать им. Владислав навсегда останется в списке защитников Отечества нашего района и республики Башкортостан", - написал чиновник.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине Инзер
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