На СВО погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Владислав Калинин

09:59, 30 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Инзера Белорецкого района республики Владислава Калинина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта. Военнослужащий был в составе ЧВК «Вагнер» и погиб в возрасте 25 лет.







«Владислав родился в Инзере, окончил местную школу №1, отслужил в армии и вскоре решил посвятить себя военной карьере, заключив контракт с Министерством обороны. Владислав является ветераном боевых действий и удостоен медалей за боевые заслуги. В своем юном возрасте он побывал в командировках в нескольких горячих точках: Таджикистане, Афганистане, Сирии.





Выражаю соболезнования семье погибшего. Мы будем поддерживать и помогать им. Владислав навсегда останется в списке защитников Отечества нашего района и республики Башкортостан", - написал чиновник.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети