В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Даутовым

14:25, 30 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Уфы Русланом Даутовым, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передали в администрации Октябрьского района столицы.



Руслан учился в 38 школе, затем продолжил обучение колледже индустрии питания и сервиса. В 2019 году его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. В 2022 году принимал участие в спецоперации. Боец погиб 20 мая.



Посмертно награжден орденом Мужества.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети