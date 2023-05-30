В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Даутовым
14:25, 30 май 2023
В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Уфы Русланом Даутовым, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передали в администрации Октябрьского района столицы.
Руслан учился в 38 школе, затем продолжил обучение колледже индустрии питания и сервиса. В 2019 году его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. В 2022 году принимал участие в спецоперации. Боец погиб 20 мая.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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