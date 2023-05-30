Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 31 мая прогнозируют дождь, грозу и жару до +32 градусов

В Башкирии 31 мая прогнозируют дождь, грозу и жару до +32 градусов

23:06, 30 май 2023

Прогноз погоды на 31 мая в Башкирии представили метеорологи республиканского Гидрометцентра.

Так, в некоторых районах региона днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Подует ветер южных направлений, его порывы могут достигнуть скорости до 20 м/с.

В ночное время столбики термометров покажут значения температуры воздуха от +15 до +20 градусов Цельсия (в некоторых районах до +10 градусов). В дневное время в РБ ожидается жаркая погода с температурой от +27 до +32 градусов.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана также предупреждает о сохраняющейся высокой пожароопасности.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии температура воздуха ночью упадет до -12 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха ночью упадет до -12 градусов
В Башкирии 24 мая воздух прогреется до +29 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 24 мая воздух прогреется до +29 градусов
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
В Башкирии в выходные прогнозируется теплая погода и дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные прогнозируется теплая погода и дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: