В Башкирии 31 мая прогнозируют дождь, грозу и жару до +32 градусов
23:06, 30 май 2023
Прогноз погоды на 31 мая в Башкирии представили метеорологи республиканского Гидрометцентра.
Так, в некоторых районах региона днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Подует ветер южных направлений, его порывы могут достигнуть скорости до 20 м/с.
В ночное время столбики термометров покажут значения температуры воздуха от +15 до +20 градусов Цельсия (в некоторых районах до +10 градусов). В дневное время в РБ ожидается жаркая погода с температурой от +27 до +32 градусов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана также предупреждает о сохраняющейся высокой пожароопасности.
Автор: Семен Подгорный
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