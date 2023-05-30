В Башкирии 31 мая прогнозируют дождь, грозу и жару до +32 градусов

23:06, 30 май 2023

Прогноз погоды на 31 мая в Башкирии представили метеорологи республиканского Гидрометцентра.



Так, в некоторых районах региона днем ожидаются кратковременные осадки с грозами. Подует ветер южных направлений, его порывы могут достигнуть скорости до 20 м/с.



В ночное время столбики термометров покажут значения температуры воздуха от +15 до +20 градусов Цельсия (в некоторых районах до +10 градусов). В дневное время в РБ ожидается жаркая погода с температурой от +27 до +32 градусов.



Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана также предупреждает о сохраняющейся высокой пожароопасности.

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Автор: Семен Подгорный