В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Дмитрий Ишмуратов
09:25, 31 май 2023
В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Нефтекамска Дмитрием Ишмуратовым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом передали в администрации города.
Родился Дмитрий 24 апреля 1986 года. В марте 2023 года в составе батальона им. Шаймуратова добровольцем отправился на СВО. У военнослужащего остались супруга и дети.
"Мы выражаем глубокие соболезнования родителям, жене, детям, родственникам и близким героя", - сообщили в мэрии Нефтекамска.
Церемония прощания состоялась 31 мая в 15.00.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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