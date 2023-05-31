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В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Дмитрий Ишмуратов

В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Дмитрий Ишмуратов

09:25, 31 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Нефтекамска Дмитрием Ишмуратовым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом передали в администрации города.

Родился Дмитрий 24 апреля 1986 года. В марте 2023 года в составе батальона им. Шаймуратова добровольцем отправился на СВО. У военнослужащего остались супруга и дети.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родителям, жене, детям, родственникам и близким героя", - сообщили в мэрии Нефтекамска.

Церемония прощания состоялась 31 мая в 15.00.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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