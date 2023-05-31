В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Дмитрий Ишмуратов

09:25, 31 май 2023

В Башкирии прошла церемония прощания с уроженцем Нефтекамска Дмитрием Ишмуратовым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом передали в администрации города.



Родился Дмитрий 24 апреля 1986 года. В марте 2023 года в составе батальона им. Шаймуратова добровольцем отправился на СВО. У военнослужащего остались супруга и дети.



"Мы выражаем глубокие соболезнования родителям, жене, детям, родственникам и близким героя", - сообщили в мэрии Нефтекамска.



Церемония прощания состоялась 31 мая в 15.00.



Читайте также: В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Даутовым

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети