В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Евгением Опариным

21:49, 31 май 2023

В Башкирии простились с уроженцем Архангельского района республики Евгением Опариным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. На момент смерти военнослужащему было 27 лет. Информацию об этом передали в местном муниципалитете, отметив, что боец был посмертно награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные во время исполнения воинских обязанностей.







Евгений Опарин родился в населенном пункте Архангельское. После окончания школы продолжил обучение в училище, а затем устроился на работу вахтовым методом. После объявления частичной мобилизации его призвали на специальную военную операцию, где он проявил себя как настоящий мужественный воин.





"Друзья, учителя, преподаватели и все, кто знал Евгения Ивановича, помнят его как отзывчивого, справедливого, открытого, доброго и надежного человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Мы искренне соболезнуем родителям Евгения - Людмиле Михайловне и Ивану Ивановичу, его брату Константину, сестре Анастасии и всем близким родственникам", - написали в администрации района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети