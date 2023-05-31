Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Евгением Опариным

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Евгением Опариным

21:49, 31 май 2023

В Башкирии простились с уроженцем Архангельского района республики Евгением Опариным, погибшим в зоне проведения СВО на Украине. На момент смерти военнослужащему было 27 лет. Информацию об этом передали в местном муниципалитете, отметив, что боец был посмертно награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные во время исполнения воинских обязанностей.



Евгений Опарин родился в населенном пункте Архангельское. После окончания школы продолжил обучение в училище, а затем устроился на работу вахтовым методом. После объявления частичной мобилизации его призвали на специальную военную операцию, где он проявил себя как настоящий мужественный воин.


"Друзья, учителя, преподаватели и все, кто знал Евгения Ивановича, помнят его как отзывчивого, справедливого, открытого, доброго и надежного человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Мы искренне соболезнуем родителям Евгения - Людмиле Михайловне и Ивану Ивановичу, его брату Константину, сестре Анастасии и всем близким родственникам", - написали в администрации района.

Читайте также:

В зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Башкирии Дмитрий Ишмуратов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым
Общество в Башкирии
В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым
В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Даутовым
Общество в Башкирии
В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Даутовым
В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: