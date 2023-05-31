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В Башкирии простились с погибшим на СВО "шаймуратовцем" Насыром Нафиковым

В Башкирии простились с погибшим на СВО "шаймуратовцем" Насыром Нафиковым

22:02, 31 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Прибельский Кармаскалинского района республики Насыра Нафикова, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Боец с марта прошлого года проходил службу в составе батальона добровольцев им. М. Шаймуратова.



Глава местного муниципалитета Альфир Сабиров рассказал, что 49-летнего военнослужащего посмертно представили к госнаграде. Хотя большую часть своей жизни он прожил в городе Стерлитамак его родственники и близкие проживают в Кармаскалинском районе. Ими было принято решение похоронить его на родине в Утяганово.


«Не выразить словами ту боль и горечь, которую сегодня чувствуют родные и близкие Насыра Басыровича. Мы ее полностью разделяем. Наша задача — сохранить память о бойце Нафикове, и мы это обязательно сделаем», — написал руководитель администрации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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