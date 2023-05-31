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В Уфе простились с добровольцем СВО Альбертом Ахметовым

В Уфе простились с добровольцем СВО Альбертом Ахметовым

22:12, 31 май 2023

В Башкирии прошла церемония похорон жителя Калининского района города Уфа Альберта Раисовича Ахметова, добровольца, погибшего в зоне проведения СВО. Информацию об этом передали в администрации района.



Боец погиб в мае 2023 года в Донецкой Народной Республике от полученного ранения. Дома его ждали жена и дети. Альберта Ахметова посмертно наградили орденом Шаймуратова.

Военнослужащий родился 4 декабря 1967 года. После окончания 45-ой школы поступил в профтехучилище № 70, чтобы получить профессию токаря. В течение трех лет отслужил срочную на флоте. Перед отправкой на СВО, мужчина трудился водителем-экспедитором. В декабре прошлого года отправился добровольцем на фронте.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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