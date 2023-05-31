В Башкирии 1 июня ухудшится погода

23:59, 31 май 2023

В Башкирии прогнозируется ухудшение метеорологических условий. Ожидается усиление ветра. Согласно информации БашУГМС, в четверг, 1 июня, будут наблюдаться порывы ветра, достигающие скорости до 18 м/с.



В РБ будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки с грозами. Подует ветер юго-западных, западных направлений. В ночное время температура воздуха составит от +18 до +20 °C, в дневные часы повысится до +29 и +31°C.

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Автор: Семен Подгорный