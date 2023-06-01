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Жители Башкирии начали массово покупать антидроновые ружья

Жители Башкирии начали массово покупать антидроновые ружья

14:12, 01 июн 2023

Жители Башкирии массово закупают антидроновые ружья. По информации центров аналитики, спрос на них увеличился вдвое с начала года.



Однако, если москвичи и жители приграничных регионов приобретают их для личного использования, то в Башкирии их покупают для отправки бойцам на СВО. Кроме того, данные устройства пользуются популярностью у организаторов массовых мероприятий. Антидроновые ружья на интернет-площадках продаются по цене от 100 тыс. руб. Самые дорогие модели стоят до 350 тыс. руб. В Уфу их доставка занимает от 2 до 5 дней.


Системы, которые помимо блокировки сигнала, также обнаруживают беспилотник и оператора с пультом, стоят порядка 5 млн руб. Однако все они предназначены только для противодействия массовым моделям, прежде всего производства КНР.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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