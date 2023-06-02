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Жителей Башкирии накроет аномально холодная погода

Жителей Башкирии накроет аномально холодная погода

08:33, 02 июн 2023

В начале июня жителей Башкирии накроет аномально холодная погода. Температура в городе рухнет на 10 и более градусов.

Сегодня в Башкирии прогнозируется самый жарки день на ближайшую неделю. Днем температура воздуха поднимется до 30 градусов. В субботу в Башкирии будет идти дождь, а температура поднимется только до 24 градусов тепла.



В воскресенье в Башкирии будет облачно, а температура составит 27 градусов. В понедельник в Башкирии обещают резкое похолодание — до 20 градусов днем. Вечером в городе пойдет дождь. Во вторник и среду в городе ожидается всего 19 градусов выше нуля. В четверг и пятницу горожанам обещают 20 градусов.

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Автор: news102.ru
Теги: погода
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