В Башкирии ищут семью для трех малолетних ребят

12:08, 02 июн 2023

В Башкортостане ищут родителей для трех маленьких братьев: Артема, Ильмира и Вилюра. Об этом информирует в социальных сетях Министерство семьи Башкирии.







"Отличительной чертой этих мальчиков является их дружба и сплоченность. Они поддерживают друг друга во всем", - рассказывают в ведомстве.



Старший из них, Артем, успешно закончил 1 класс. Учителя описывают его как очень способного и коммуникабельного ребенка. Ильмир - добрый, улыбчивый и сообразительный мальчик, страдающий синдромом Дауна. Самый младший - Вилюр, очень умный ребенок, который для своего возраста очень хорошо разговаривает.





Мать детей ограничили в родительских правах и в настоящий момент она не может восстановиться, поэтому мальчикам необходима временная семья.



"Ребята никогда не жили в детдоме, и мы надеемся, что они никогда туда не попадут", - сообщает Министерство труда РБ.



Подробную информацию, как стать опекуном или попечителем, можно узнать по номеру 8(347)51–3‑13–39.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минтруда РБ