В Башкирии начнет спадать жара

22:52, 02 июн 2023

На следующей неделе в Башкирии ожидается снижение температуры после жаркой погоды. Республиканский Гидрометцентр озвучил прогноз, согласно которому регион накроет холодный фронт, и температура воздуха вернется к нормальным значениям.







По информации метеорологов, в субботу, 3 июня, в некоторых районах РБ пройдут небольшие осадки с грозами и усилится ветер. Из-за облачности, температура будет колебаться в диапазоне между +22 и +27 градусами, при этом на юго-востоке сохранится жара до +30 градусов.





В воскресенье, 4 июня, атмосферное давление в Башкортостане начнет повышаться, будет преимущественно ясно, и вероятность осадков значительно снизится. В течение дня температура воздуха повысится до +25, +30 градусов, а в ночные часы ожидается понижение до +10, +15 градусов.

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