Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Уфы сняли на видео огромного паука (видео)

Жители Уфы сняли на видео огромного паука (видео)

11:09, 03 июн 2023

Жители населенного пункта Булгаково недалеко от своего жилища обнаружили паука. Они решили поделиться захватывающим видео этого необычного события.

На записи видны размеры паука – около 10 сантиметров. Более того, членистоногое занимает оборонительную позу и, кажется, даже пытается напасть.

По внешним признакам можно утверждать, что это южнорусский тарантул. Данный вид пауков предпочитают жаркий климат, а места их обитания — это чаще всего поля, сады, огороды и берега рек. Укус данного вида тарантула не представляет опасности для человека, однако может вызывать отек и болевые ощущения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфимский район Булгаково тарантул
Читайте также

В Давлеканово мужчину укусил сак - крупный желтый паук
Происшествия в Башкирии
В Давлеканово мужчину укусил сак - крупный желтый паук
В Башкирии завелись тарантулы
Общество в Башкирии
В Башкирии завелись тарантулы
В Шаранском районе девушку в лицо укусил крупный паук
Происшествия в Башкирии
В Шаранском районе девушку в лицо укусил крупный паук
В Иглинском районе водитель иномарки отвлёкся на паука и врезался в КамАЗ | видео
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе водитель иномарки отвлёкся на паука и врезался в КамАЗ | видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: