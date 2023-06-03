Жители Уфы сняли на видео огромного паука (видео)
11:09, 03 июн 2023
Жители населенного пункта Булгаково недалеко от своего жилища обнаружили паука. Они решили поделиться захватывающим видео этого необычного события.
На записи видны размеры паука – около 10 сантиметров. Более того, членистоногое занимает оборонительную позу и, кажется, даже пытается напасть.
По внешним признакам можно утверждать, что это южнорусский тарантул. Данный вид пауков предпочитают жаркий климат, а места их обитания — это чаще всего поля, сады, огороды и берега рек. Укус данного вида тарантула не представляет опасности для человека, однако может вызывать отек и болевые ощущения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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