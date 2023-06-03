Жители Уфы сняли на видео огромного паука (видео)

11:09, 03 июн 2023

Жители населенного пункта Булгаково недалеко от своего жилища обнаружили паука. Они решили поделиться захватывающим видео этого необычного события.



На записи видны размеры паука – около 10 сантиметров. Более того, членистоногое занимает оборонительную позу и, кажется, даже пытается напасть.



По внешним признакам можно утверждать, что это южнорусский тарантул. Данный вид пауков предпочитают жаркий климат, а места их обитания — это чаще всего поля, сады, огороды и берега рек. Укус данного вида тарантула не представляет опасности для человека, однако может вызывать отек и болевые ощущения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео