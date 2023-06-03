В СВО погиб мобилизованный из Башкирии Азамат Кусяпов

13:35, 03 июн 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Мелеузовского района республики 35-летнего Азамата Кусяпова, погибшего в зоне СВО на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Рустэм Шамсутдинов.



После окончания школы №7 Азамат, после девятого класса, продолжил обучение в ПЛ №2, затем его призвали в армию. Работал в различных предприятиях города Мелеуз.







В сентябре прошлого года в рамках мобилизации Азамат Кусяпов отправился на спецоперацию.



«Был замечательным человеком и настоящим патриотом. Выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Азамата Абдразаковича», - написал чиновник.

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Фото: соцсети