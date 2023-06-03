В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Артуром Билаловым

14:00, 03 июн 2023

В Башкирии простились с уроженцем Белорецкого района республики Артуром Билаловым, погибшим в зоне проведения специальной операции на территории Украины. 38-летний боец входил в состав частной военной компании «Вагнер». Об том рассказал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта.







Чиновник сообщил, что военнослужащий в начале года простился с родным братом, который погиб в СВО. Потеря близкого человека сильно его потрясла, и в апреле он отправился добровольцем на фронт.



"У Артура была непростая судьба, но сегодня мы попрощались с защитником родины, который отдал свою жизнь за правое дело. Артур увлекался рыбалкой, любил лес, природу. Молодой человек родился в многодетной семье, братья и сестра – очень дружны", - написал глава района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети