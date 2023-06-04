Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируют грозы и жару до +30 градусов

В Башкирии прогнозируют грозы и жару до +30 градусов

00:20, 04 июн 2023

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии предоставили прогноз погоды на ближайшие 2 дня. Согласно этим данным, 4 и 5 июня в регионе ожидаются небольшие дожди с грозами, сопровождающиеся жарой до +30 градусов. 



В воскресенье, 4 июня, по северо-западу Башкортостана прогнозируется кратковременный дождь и порывистый юго-западный ветер. В ночное время температура воздуха составит +10 до +15 градусов, а днем поднимется до +25… +30 градусов. 

В понедельник, 5 июня, ожидаются грозы с дождями. Ветер будет дуть с запада. Температура воздуха в ночное время составит +10…+15 градусов, а днем поднимется до +20…+25 градусов. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии на выходные ожидаются дожди, грозы и жара до +32 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходные ожидаются дожди, грозы и жара до +32 градусов
В Башкирии прогнозируются небольшие дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются небольшие дожди
Понижение температуры и порывистый ветер: погода в Башкирии на ближайшие 3 дня
Общество в Башкирии
Понижение температуры и порывистый ветер: погода в Башкирии на ближайшие 3 дня
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: