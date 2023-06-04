В Башкирии прогнозируют грозы и жару до +30 градусов
00:20, 04 июн 2023
Метеорологи Гидрометцентра Башкирии предоставили прогноз погоды на ближайшие 2 дня. Согласно этим данным, 4 и 5 июня в регионе ожидаются небольшие дожди с грозами, сопровождающиеся жарой до +30 градусов.
В воскресенье, 4 июня, по северо-западу Башкортостана прогнозируется кратковременный дождь и порывистый юго-западный ветер. В ночное время температура воздуха составит +10 до +15 градусов, а днем поднимется до +25… +30 градусов.
В понедельник, 5 июня, ожидаются грозы с дождями. Ветер будет дуть с запада. Температура воздуха в ночное время составит +10…+15 градусов, а днем поднимется до +20…+25 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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