Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии простились с погибшим в СВО Салаватом Аскаровым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Салаватом Аскаровым

20:33, 04 июн 2023

В Башкирии в последний путь проводили жителя города Кумертау Салавата Аскарова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.

- Подвиги ребят, вставших на защиту Родины, никогда не уйдут из нашей памяти, - сказал на церемонии прощания мэр города Олег Фролов. - Мы благодарны им за то, что, благодаря им, над нами спокойное небо.

Погибший военнослужащий был посмертно удостоен Ордена Мужества. Родственники решили похоронить Салавата Аскарова в н.п. Кутлуюлово Куюргазинского района.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау 

Читайте также:

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Артуром Билаловым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кумертау спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии простились с погибшим мобилизованным Айдаром Хуснутдиновым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим мобилизованным Айдаром Хуснутдиновым
В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
В Башкирии простились с Владиславом Якушкиным, погибшим в СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Владиславом Якушкиным, погибшим в СВО
В Башкирии простились с двумя добровольцами погибшими в СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с двумя добровольцами погибшими в СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: