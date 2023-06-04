В Башкирии простились с погибшим в СВО Салаватом Аскаровым
20:33, 04 июн 2023
В Башкирии в последний путь проводили жителя города Кумертау Салавата Аскарова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.
- Подвиги ребят, вставших на защиту Родины, никогда не уйдут из нашей памяти, - сказал на церемонии прощания мэр города Олег Фролов. - Мы благодарны им за то, что, благодаря им, над нами спокойное небо.
Погибший военнослужащий был посмертно удостоен Ордена Мужества. Родственники решили похоронить Салавата Аскарова в н.п. Кутлуюлово Куюргазинского района.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Фаниль Даянов из Кумертау
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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