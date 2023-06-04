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В Башкирии 5 июня 2023 года прогнозируются дожди с грозами и ветром

В Башкирии 5 июня 2023 года прогнозируются дожди с грозами и ветром

23:19, 04 июн 2023

Специалисты Гидрометцентра Башкирии представили прогноз погоды на два дня: 5 и 6 июня.

Согласно данным метеорологов, характер погодных условий в понедельник и вторник будет почти похожим. В начале новой рабочей недели ожидаются небольшие дожди с грозами, местами подует сильный ветер.

Температура ночью будет приблизительно равна +10…+15 градусам, в дневное время от +19 до +25 градусов, в южных районах до +32 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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