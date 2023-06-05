Боец из Башкирии Алексей Шахов на СВО спас из-под минометного обстрела командира
10:24, 05 июн 2023
Уроженец Башкирии Алексей Шахов, находясь в зоне СВО, спас жизнь своего командира. Историей поделились авторы проекта «Время героев».
Алексей Шахов служит радиотелефонистом в батальоне добровольцев, названном в честь майора Александра Доставалова. Во время одного из боестолкновений, он и его товарищи подверглись минометному обстрелу неприятеля. Алексею Шахову удалось спасти раненого командира роты, который находился без сознания.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, несколько дней назад в городе Уфа на боевое слаживание проводили артиллерийскую батарею и медицинскую роту полка «Башкортостан». Оба формирования получили свои названия в честь героев Великой Отечественной войны.
Автор: Семен Подгорный
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