Боец из Башкирии Алексей Шахов на СВО спас из-под минометного обстрела командира

10:24, 05 июн 2023

Уроженец Башкирии Алексей Шахов, находясь в зоне СВО, спас жизнь своего командира. Историей поделились авторы проекта «Время героев».







Алексей Шахов служит радиотелефонистом в батальоне добровольцев, названном в честь майора Александра Доставалова. Во время одного из боестолкновений, он и его товарищи подверглись минометному обстрелу неприятеля. Алексею Шахову удалось спасти раненого командира роты, который находился без сознания.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, несколько дней назад в городе Уфа на боевое слаживание проводили артиллерийскую батарею и медицинскую роту полка «Башкортостан». Оба формирования получили свои названия в честь героев Великой Отечественной войны.

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Автор: Семен Подгорный