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В зоне СВО погиб 19-летний контрактник из Башкирии Эмиль Кашафутдинов

В зоне СВО погиб 19-летний контрактник из Башкирии Эмиль Кашафутдинов

12:14, 06 июн 2023

В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Бураевского района Башкирии 19-летний Эмиль Кашафутдинов. Информацию об этом на своей личной страничке во Вконтакте передал руководитель муниципалитета Рушан Гараев.



«Эмиль Кашафутдинов родился 3 мая 2004 года в селе Бураево. В 2011 году он поступил в первый класс гимназии № 2. С 5-го по 9 классы продолжил обучение в СОШ № 3, где получил основное общее образование. В 2020 году поступил в Бирский многопрофильный профессиональный колледж. Не закончив учебу в колледже, одним из первых по собственному желанию обратился в военкомат за повесткой. 22 мая 2022 года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Армии на срочную службу. Военную службу начал в Московской области в поселке городского типа Селятино артиллеристом», - сообщил чиновник.


В конце июня 2022 года Эмиль принял присягу и заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, после чего отправился на спецоперацию.

Глава района рассказал, что у погибшего остались младшие брат и сестра. Церемония прощания с бойцом состоится утром 7 июня в его родном селе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район Бураево спецоперация Погибшие на Украине
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