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В Башкирии похоронили погибшего в СВО сержанта-контрактника Дмитрия Пастухова

В Башкирии похоронили погибшего в СВО сержанта-контрактника Дмитрия Пастухова

18:15, 06 июн 2023

Во вторник, 6 июня, в Башкирии простились с уроженцем Мечетлинского района республики Дмитрием Пастуховым, который погиб в зоне проведения спецоперации на территории Украины.



Информацию об этом на своей личной страничке в Вконтакте передал глава муниципалитета Анис Асадуллин. Сержанта-контрактника похоронили в его родном населенном пункте Азикеево.

"От лица всех жителей Мечетлинского района выражаем искренние соболезнования матери военнослужащего Гульназ Мавлихановне, его родственникам и близким. Светлая память о Дмитрии и о наших земляках, героически погибших в ходе спецоперации, навсегда останется в наших сердцах, и мы будем бережно передавать ее от поколения к поколению", - написал чиновник.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Аниса Асадуллина
Теги: Мечетлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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