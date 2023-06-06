В Башкирии похоронили погибшего в СВО сержанта-контрактника Дмитрия Пастухова
18:15, 06 июн 2023
Во вторник, 6 июня, в Башкирии простились с уроженцем Мечетлинского района республики Дмитрием Пастуховым, который погиб в зоне проведения спецоперации на территории Украины.
Информацию об этом на своей личной страничке в Вконтакте передал глава муниципалитета Анис Асадуллин. Сержанта-контрактника похоронили в его родном населенном пункте Азикеево.
"От лица всех жителей Мечетлинского района выражаем искренние соболезнования матери военнослужащего Гульназ Мавлихановне, его родственникам и близким. Светлая память о Дмитрии и о наших земляках, героически погибших в ходе спецоперации, навсегда останется в наших сердцах, и мы будем бережно передавать ее от поколения к поколению", - написал чиновник.
Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Аниса Асадуллина
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