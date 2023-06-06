В Башкирии в ближайшие дни сохранится прохладная погода

23:25, 06 июн 2023

На территорию Башкортостана пришли арктические воздушные массы, что привело к значительному похолоданию.



Согласно данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 7 июня, а Башкирии ожидается небольшое повышение температуры воздуха днём до +17, +22°C. В ночные часы столбики термометров покажут значения +8…+13°C. В некоторых районах РБ возможны кратковременные осадки, местами прогнозируются грозы.



Ожидается умеренный ветер северных направлений, временами возможно шквалистое усиление.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik