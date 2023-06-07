На СВО погиб 47-летний вагнеровец из Башкирии Игорь Малышев

10:38, 07 июн 2023

В Башкирии в последний путь проводили участника спецоперации из города Белорецк Игоря Малышева. Информацию об этом на личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Андрей Иванюта. Бойцу частной военной компании «Вагнер» на момент гибели было 47 лет.







"Он родился 10 июня 1975 года в городе Белорецк, закончил 14 гимназию, после чего поступил в Белорецкое медучилище. Отслужив срочную службу в рядах ВС РФ, получил образование в МИЭП по специальности «юриспруденция». В течение длительного времени мужчина трудился на севере, а два года назад вернулся в родной город", - сообщил чиновник.





Дома Игоря ждала дочь-студентка.



«В нашей памяти он останется защитником Родины, который отдал свою жизнь за безопасность страны, всех нас», - подчеркнул глава района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети