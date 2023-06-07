В Башкирии ожидается прохладная погода

23:25, 07 июн 2023

Башкирию накрыла прохладная погода, наступившая вследствие проникновения северных воздушных масс на территорию региона. Метеорологи Башгидромета рассказали о погоде на 8 июня.



Согласно информации синоптиков РБ, в ночное время ожидается температура воздуха всего +4…+9°C. В течение дня воздух прогреется до значений +20…+25°C. Значительных осадков не прогнозируется, хотя днем в северных районах Башкортостана возможны кратковременные дожди с грозами.



Подует умеренный северный ветер, с переходом на западный, в дневные часы возможны порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный