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В Башкирию на съемки приезжала «Битва экстрасенсов»

В Башкирию на съемки приезжала «Битва экстрасенсов»

10:04, 08 июн 2023

В прошедшие выходные в республику Башкортостан прибыли участники популярного телешоу "Битва экстрасенсов". Они навестили населенный пункт Буганак, расположенный в Белорецком районе РБ. Местные жители поделились фотографиями со съемок, которые продолжались до самой ночи. Некоторым из них даже удалось сфотографироваться лично с участниками телепроекта ТНТ.



Одна из жительниц Белорецкого района Башкирии поделилась своими впечатлениями в Вконтакте: "Вчера побывала на съемках. Было интересно наблюдать за процессом. Все происходило совсем по-другому, чем на телевизоре, мне понравилось! Съемки длились до самой ночи. Хочу поблагодарить Александра Шепса за фотографию!"


Пока не разглашается, какую именно историю расследовали экстрасенсы в Буганаке. Это село известно своей печальной историей: в 2017 году здесь было похоронено тело девятилетней Яны Перчаткиной, считавшейся пропавшей без вести пока ее тело не было обнаружено в подполе частного дома. Убийцей девочки оказался мужчина, который впоследствии умер.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Буганак Белорецкий район битва экстрасенсов
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