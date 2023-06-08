На СВО погиб 25-летний уроженец Башкирии Валерий Рузняев

10:24, 08 июн 2023

В Башкирии простились с уроженцем города Белорецк Валерием Рузняевым, погибшем в зоне проведения спецоперации на территории Украины. На своей страничке Вконтакте руководитель муниципалитета Андрей Иванюта написал, что 25-летний боец частной военной компании «Вагнер» погиб при взятии населенного пункта в ДНР.







"У Валерия была непростая судьба. Он родился в населенном пункте Сыртинка, который находится в Кизильском районе Челябинской области. После окончания 9-го класса в местной школе, пошел в разнорабочие, чтобы помочь своей семье. В 2018 году переехал в Тукан вместе с матерью. Отец солдата был ветераном боевых действий, но к сожалению, он уже ушел из жизни", - рассказал чиновник.





Близкие и родственники отзываются о Валерии как о добром и отзывчивом молодом человеке. Он увлекался спортом и часто принимал участие в различных соревнованиях. Был очень привязан к своей семье.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети