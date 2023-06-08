Ожидается ли в ближайшее время жара в Башкирии

23:37, 08 июн 2023

В Башкирии пока не ожидается возвращение жаркой погоды. Метеорологи республики предоставили подробный прогноз погоды на следующий день.



Согласно информации синоптиков Башкортостана, в пятницу, 9 июня, на территории РБ ожидается облачная погода, временами с прояснениями. В ночное время возможны небольшие осадки, днем пройдут слабые дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +8°C, а днем столбики термометров покажут значения от +18 до +23°C.



Умеренный ветер будет дуть с запада, северо-запада.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik