Ожидается ли в ближайшее время жара в Башкирии
23:37, 08 июн 2023
В Башкирии пока не ожидается возвращение жаркой погоды. Метеорологи республики предоставили подробный прогноз погоды на следующий день.
Согласно информации синоптиков Башкортостана, в пятницу, 9 июня, на территории РБ ожидается облачная погода, временами с прояснениями. В ночное время возможны небольшие осадки, днем пройдут слабые дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться от +4 до +8°C, а днем столбики термометров покажут значения от +18 до +23°C.
Умеренный ветер будет дуть с запада, северо-запада.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Читайте также
Общество в Башкирии
Температура воздуха в Башкирии 15 февраля 2023 года понизится до -22°
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируют грозы и жару до +30 градусов
Общество в Башкирии
Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии возможны дожди