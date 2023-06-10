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Стало известно, когда в Башкирию вновь вернется жара

Стало известно, когда в Башкирию вновь вернется жара

00:29, 10 июн 2023

В период продолжительных выходных в Башкирии погода будет нестабильной. В cубботу, 10 июня, территория региона окажется во власти атмосферных фронтов с севера: ожидаются осадки, грозы, град и порывистый ветер.

По информации республиканского Башгидромета, некоторые районы Башкортостана окажутся в теплом секторе циклона. Воздух прогреется до +21…+26°C.



В предстоящие дни РБ охватит холодный фронт, и арктическая воздушный масса переместится в республику. За этим последует понижение температуры. Метеорологи прогнозируют, что температура будет на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11°C, местами даже до +1°C. В течение дня она не превысит значения +15…+20°C. Однако на южные и юго-восточные районы будет оказывать влияние теплый воздушный фронт, и дневная температура там составит +23…+28°C.


11 и 12 июня в Башкортостане в отдельных районах пройдут небольшие осадки с грозами и сильным ветром. 

Уже с середины следующей недели в республике наступит потепление. По данным Гидрометцентра РФ, 13 июня ожидается +21°C, 14 июня — +24°C, а 15 июня — +26°C.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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