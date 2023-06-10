В зоне проведения СВО погиб Уроженец Башкирии Эрик Кужин
11:47, 10 июн 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Юлуково Гафурийского района республики Эрика Кужина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава местного муниципалитета Фанзиль Чингизов.
"Он, как и другие боевые товарищи, решил продолжить дело отцов и дедов, которые когда-то сражались за мир на этой земле. Эрик был старшим лейтенантом полиции и ветераном боевых действий. Он был верен присяге и своей Родине до последнего момента своей жизни. Он навсегда останется в сердцах земляков таким, каким его знали - добрым, отзывчивым и решительным", — написал чиновник.
Известно, что у погибшего военнослужащего остались двое детей.
Читайте также:На СВО погиб 25-летний уроженец Башкирии Валерий Рузняев
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
На СВО погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Владислав Калинин
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Ильнур Ярмухаметов
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Вильданом Хасановым