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В зоне проведения СВО погиб Уроженец Башкирии Эрик Кужин

В зоне проведения СВО погиб Уроженец Башкирии Эрик Кужин

11:47, 10 июн 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца населенного пункта Юлуково Гафурийского района республики Эрика Кужина, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава местного муниципалитета Фанзиль Чингизов.



"Он, как и другие боевые товарищи, решил продолжить дело отцов и дедов, которые когда-то сражались за мир на этой земле. Эрик был старшим лейтенантом полиции и ветераном боевых действий. Он был верен присяге и своей Родине до последнего момента своей жизни. Он навсегда останется в сердцах земляков таким, каким его знали - добрым, отзывчивым и решительным", — написал чиновник.

Известно, что у погибшего военнослужащего остались двое детей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район спецоперация Погибшие на Украине
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