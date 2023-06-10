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В Башкирии 11 июня ухудшится погода

В Башкирии 11 июня ухудшится погода

22:51, 10 июн 2023

В Башкирии в воскресенье, 11 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

По прогнозам метеорологов, в некоторых районах Башкортостана возможны грозы и сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.

Неблагоприятная погода прогнозируется и в столице РБ. В Уфе ожидается облачная погода, небольшой дождь и гроза. Скорость ветра достигнет 18 м/с. В ночное время температура воздуха составит +7…+9 градусов, в центральной части города до +12 градусов, днем ожидается +17…+19 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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