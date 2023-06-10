В Башкирии 11 июня ухудшится погода
22:51, 10 июн 2023
В Башкирии в воскресенье, 11 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
По прогнозам метеорологов, в некоторых районах Башкортостана возможны грозы и сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.
Неблагоприятная погода прогнозируется и в столице РБ. В Уфе ожидается облачная погода, небольшой дождь и гроза. Скорость ветра достигнет 18 м/с. В ночное время температура воздуха составит +7…+9 градусов, в центральной части города до +12 градусов, днем ожидается +17…+19 градусов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 3 мая прогнозируется жара и порывы ветра до 20 м/с
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 июня 2022 года: ливни грозы град
Общество в Башкирии
В Башкирии в воскресенье, 17 октября, возможна гололедица на дорогах
Общество в Башкирии
В Башкирии на смену жаре придут дожди с грозами