В Башкирии 11 июня ухудшится погода

22:51, 10 июн 2023

В Башкирии в воскресенье, 11 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



По прогнозам метеорологов, в некоторых районах Башкортостана возможны грозы и сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 м/с.



Неблагоприятная погода прогнозируется и в столице РБ. В Уфе ожидается облачная погода, небольшой дождь и гроза. Скорость ветра достигнет 18 м/с. В ночное время температура воздуха составит +7…+9 градусов, в центральной части города до +12 градусов, днем ожидается +17…+19 градусов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik