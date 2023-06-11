В Башкирии 12 июня ожидается прохладная погода с дождями

23:04, 11 июн 2023

В День России, 12 июня, в Башкирии ожидается прохладная, а местами дождливая погода. По прогнозам Башгидромета, некоторые районы республики столкнутся с заморозками.



В понедельник температура воздуха в Башкортостане в дневные часы повысится до +15…+20°C, по югу ожидается повышение до +21…+26°C. В ночное время столбики термометров покажут значение +6…+11°C, а в некоторых местах даже +1°C. Днем местами также прогнозируются небольшие осадки с грозами.



Умеренный ветер подует с востока, северо-востока, местами возможны порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный